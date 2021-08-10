ВКонтакте добавила набор реакций, которыми можно будет оценивать посты

Команда социальной сети ВКонтакте решила пойти по стопам Facebook и Одноклассников и добавить собственный набор эмоций для реакций на новые записи сообществ и друзей. Теперь помимо привычного «Нравится», людям будут доступны эмоции «Смешно», «Ого!», «Восторг», «Печаль» и «&$#%».

«Не всегда отметка “Нравится” лучше всего передаёт то, что вы чувствуете, читая посты в своей ленте. Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом — но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции», — ВКонтакте.

В ближайшее время каждому пользователю станет доступна одна новая эмоция. Набор будет пополняться по мере того, как друзья будут оставлять разные реакции под публикациями.

ВКонтакте уже не в первый раз добавляют новые функции — в 2019 году в социальной сети появились короткие видео — «Клипы», являющиеся аналогом TikToK.