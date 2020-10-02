«ВКонтакте» добавила рекламу в «Клипы»

«ВКонтакте» добавила таргетированную рекламу в раздел «Клипы». Объявления будут видны в мобильном приложении, между видео от пользователей, рассказали Sostav в компании.

Разместить свое видео может любое сообщество. Для этого в разделе «Реклама в клипах и историях» нужно указать, где будет показано объявление. Дополнительно можно добавить кнопку действия: «Перейти» — для перехода по внешней ссылке или «Заказать» — для показа карточки товара.

Оплачивается реклама по модели CPM (за тысячу просмотров). При выборе опции «Автоматическое управление ценой» алгоритмы сами выберут подходящую ставку и режим показов.

Директор по продукту рекламных технологий Mail.ru Group Ирина Румянцева считает, что объявления в «Клипах» помогут компаниям привлечь молодую аудиторию. «Здесь не зайдут типичные рекламные приёмы: чем «живее» будет видео, тем больше оно понравится зрителям, — и тем вероятнее они присмотрятся к вашему бренду, услуге или товару», — посоветовала Румянцева рекламодателям.