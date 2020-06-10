«ВКонтакте» инвестирует в «Клипы» 1 млрд рублей

«ВКонтакте» собирается инвестировать 1 млрд рублей в недавно запущенный сервис «Клипы». Об этом Sostav сообщили представители соцсети.

Средства планируют потратить на продвижение «Клипов» и авторов видео, создание уникального контента вместе с партнерами, а также на программу монетизации для создателей роликов. Условия в рамках программы будут «одними из лучших на рынке», пообещали представители соцсети. Часть бюджета пойдет на решение маркетинговых задач: «ВКонтакте» будет продвигать платформу, чтобы пользователи пробовали создавать свои видео и могли «приятно провести время», просматривая «Клипы».

«ВКонтакте» ведет переговоры с авторами видеоконтента, киностудиями, продакшенами и телеканалами — конкретных имен или компаний соцсеть пока не называет. Планируется заключить эксклюзивные контракты с производителями, чтобы предоставить пользователям доступ к премьерам, которые покажут только в «Клипах», рассказали в VK.

«ВКонтакте» запустила «Клипы» неделей ранее. Пользователи могут загружать ролики не длиннее минуты и управлять видео с помощью жестов. В первый день работы «Клипы» собрали 110 млн просмотров. Новый сервис анонсировали в марте, тогда сообщалось, что на создание платформы команду соцсети вдохновило приложение TikTok.