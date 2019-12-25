ВКонтакте назвала самые популярные подкасты платформы

ВКонтакте подвела итоги года платформы подкастов и рассказала, какие подкасты пользователи слушали в 2019 году чаще всего.
В рейтинге две номинации: «Самые популярные» учитывает все подкасты платформы, а «Классика жанра» — только те, где в качестве основы не используются другие форматы, например, видео или рассказы.
Топ-5 в номинации «Самые популярные»:
1. Городские сказки.
2. вДудь.
4. Лайфхакер.
5. Newочём.
Топ-5 в номинации «Классика жанра»:
1. Лайфхакер.
3. Glamour Russia.
4. Кино Огонь.
В 2019 году ВКонтакте запустила каталог, в котором собраны все подкасты платформы; бесплатный хостинг, с помощью которого авторы могут автоматически экспортировать выпуски на любые сторонние ресурсы; другие возможности, которые позволяют продвигать эпизоды в VK и на других сайтах.
Также VK раскрыла статистику:
• всего на платформе размещены свыше 50 тысяч эпизодов;
• публикуют подкасты больше 2000 авторов;
• в общей сложности за год пользователи прослушали подкасты на 380 лет;
• в среднем эпизод длится порядка 30 минут;
• самый длинный эпизод на платформе длится 4 часа 55 минут.
Ранее ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года. «Артистом 2019» стал Тима Белорусских — в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз в этом году.
Источник: ВКонтакте