«ВКонтакте» обещает платить налоги за самозанятых блогеров

«Вконтакте» обещает компенсировать налоговые выплаты авторам, которые зарегистрируются на платформе как самозанятые и будут размещать рекламу в пабликах с использованием рекламных инструментов соцсети. Компенсации будут эквивалентны налоговым отчислениям за профессиональный доход, т. е. 4–6% с каждого платежа. Программа компенсаций рассчитана на полгода.

Уже запущен новый кабинет выплат, через который создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации. Это не только партнерские программы, но и маркет-платформы и программы монетизации видео.

Однако выплаты не гарантированы, если блогер будет получать деньги от рекламодателя напрямую. Чтобы стать участником программы, нужно работать исключительно через рекламные инструменты соцсети. Так компания хочет привлечь новых авторов и повысить рекламный доход площадки.