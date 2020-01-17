«ВКонтакте» оживила экспонаты Музея космонавтики с помощью QR-кодов

«ВКонтакте» совместно с Музеем космонавтики организовала интерактивный спецпроект «Космос в одно касание». Рядом с экспонатами теперь расположены QR-коды, при наведении на которые камерой «ВКонтакте» можно будет послушать личные истории участников космической программы.

После считывания кода в соцсети откроется видеоролик, в котором один из космонавтов расскажет о своем опыте, связанном с каким-то из артефактов. Гостям предлагается узнать истории про космодром «Байконур», «летающую лабораторию» Ил-76, арбуз на станции «Мир», скафандры и гидрокостюмы. Также им откроют, как связаны между собой бутылка шампанского и АМС «Луна-3».

В проекте участвуют семь космонавтов: Александр Александров, Олег Артемьев, Александр Лавейкин, Антон Шкаплеров, Юрий Усачёв, Сергей Прокопьев и Александр Мисуркин.

Зера Черешнева, руководитель событийного маркетинга VK:

Современному поколению очень важно совмещать офлайн и digital, чтобы информация всегда оставалась в телефоне, если к ней захочется вернуться. QR-коды на платформе VK решают эту задачу и открывают новые возможности для музейной среды. Музей космонавтики — один из самых прогрессивных в Москве, поэтому он первым решился разместить QR-коды почти на всей площади постоянной экспозиции. Теперь его посетители могут получить больше впечатлений от визита в музей и сохранить ВКонтакте самые интересные материалы.

Наталья Артюхина, директор московского Музея космонавтики:

Проект с QR-кодами ВКонтакте — это замечательная возможность встретиться с космонавтами у нас в музее в любое время и лично от них узнать о самых интересных экспонатах. Экскурсия от настоящих Героев — это ведь и есть космос! И самое интересное, что это бесконечная история, которую мы будем постоянно дополнять. Мы уже пригласили к участию в проекте и других легендарных космонавтов нашей страны.

В конце прошлого года соцсеть «ВКонтакте» в рамках эксперимента запустила собственное издание «Фокус». Это инфотейнмент-медиа, которое освещает самые обсуждаемые в VK темы, ищет ответы на повседневные вопросы, рассказывает о трендах и знакомит с полезными сервисами.