«ВКонтакте» позволит авторам заработать с помощью VK Donut

«ВКонтакте» запускает VK Donut — платформу для монетизации контента в сообществах. Подписчики смогут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам.

Платформа подойдёт любому сообществу. Неважно, сколько в нем участников и чему оно посвящено: это может быть страница с авторской музыкой, смешными рассказами о животных, мемами, публикациями о своём бизнесе или медиа. Автор сам устанавливает минимальную сумму подписки в месяц — от 50 до 2000 рублей, а также выбирает, как удобнее получать деньги — на банковскую карту или баланс VK Pay. Средства зачисляются в течение суток после того, как подписчик совершил платеж, а комиссия платформы на старте станет минимальной на рынке — 5%.

Заработок автора зависит только от него. Чтобы поклонники чаще оформляли подписку, он может вдохновить их привилегиями: предложить доступ к эксклюзивным записям и статьям, возможность оставлять комментарии или другие бонусы. Например, авторы могут раньше представлять новые работы, блогеры — приглашать на встречи или разыгрывать призы, предприниматели — устраивать закрытые распродажи.