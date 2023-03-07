«ВКонтакте» представил нейросеть, которая улучшает качество видео

«ВКонтакте» и телеканал «Суббота!» представят сериал 1986 года «Королек-птичка певчая», качество которого улучшили при помощи нейросетевой технологии. NeuroHD позволила повысить разрешение до 1080p, убрать шумы, сделать картинку ярче и насыщеннее, а движения актёров в кадре более естественными и плавными.

NeuroHD — собственная разработка «ВКонтакте». Нейросеть, основанная на генеративно-состязательных алгоритмах, анализирует объекты на видео и их перемещение, дополняя кадры до высокого разрешения.

«Королек-птичка певчая» станет первым отреставрированным нейросетью проектом, который представят на российском телевидении. Показ сериала состоится на «Субботе!» 8 марта.