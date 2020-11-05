«ВКонтакте» представила бесплатный конструктор сайтов для бизнеса

«ВКонтакте» представила бесплатный конструктор одностраничных сайтов для бизнеса на основе сообществ. Пользователи могут просматривать страницу и связываться с продавцом без авторизации в соцсети.

Чтобы сделать сайт, нужно зайти в настройки сообщества, выбрать «Сайт из сообщества» и нажать «Создать».

Почти все поля автоматически заполнятся информацией из сообщества, обязательными останутся только заголовок, описание и кнопка действия, например, «Отправить заявку», «Позвонить по телефону». Можно загрузить любое изображение для фона, но если его нет, в основу сайта ляжет градиент. На этом этапе сайт готов — создатель получит ссылку вида «vk.link/название_сообщества».

Из сообщества на сайт можно добавить подборку товаров, отзывы клиентов, фотографии. Также доступен блок про преимущества бизнеса, в нем компания предлагает рассказать, например, про отличия от конкурентов.

Просматривать и создавать сайты можно с любого устройства. Разместить ссылку на собственную страницу создатель сможет на любой площадке, а в соцсети появится ещё один инструмент продвижения — «Реклама сайтов».

Статистика сайта позволит отслеживать количество уникальных посетителей, просмотров и действий.

Новый инструмент поможет предпринимателям и маркетологам увеличить объём заказов и активнее привлекать клиентов в интернете, считают в компании.

В будущем создатели смогут разместить на сайте контент из сообщества. Также в планах компании разработка вариантов дизайна и интеграция сайта с рекламными инструментами.