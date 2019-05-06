«ВКонтакте» разработала нейросеть для создания новостных заголовков

Разработчики «ВКонтакте» создали нейросеть, которая генерирует новостные заголовки, причем делает это на двух языках — русском и английском. Как сообщили в пресс-службе соцсети, для обучения искусственного интеллекта использовались материалы агентства «РИА Новости» и издания New York Times.

Нейросеть обрабатывает текст новости и создает заголовок из фрагментов слов — так она добивается правильных падежей и склонений, получая связное предложение. Разработчики применили технологии, которые используются в машинном переводе и позволяют ограничиться небольшим словарем для генерации заголовков. Как отмечает пресс-служба соцсети, они стали первыми, кто обучил такую модель с помощью русскоязычных новостных материалов.

Чтобы проверить качество работы модели, было проведено отдельное исследование. Добровольцам давали прочесть новость и два заголовка к ней. По словам опрошенных, в 45 % случаев машинный заголовок был не хуже оригинального, а в 15 % — даже лучше.

«Исследование с добровольцами показало, что заголовки, созданные нейросетью, пока не всегда получаются такими же качественными, как написанные человеком. Однако мы не перестаем улучшать модель — и непременно добьемся равных результатов», — рассказал разработчик-исследователь Даниил Гаврилов.

Презентация нейросети состоялась в апреле на Европейской конференции по информационному поиску (European Conference On Information Retrieval 2019) в Кельне.

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