«ВКонтакте» разрешит монетизировать видеоконтент

Администраторы групп и публичных страниц во «ВКонтакте» смогут получать отчисления с рекламы, которая показывается в их видео. Об этом представители соцсети заявили в обращении.

Рассчитывать на монетизацию могут участники партнерской программы «ВКонтакте», если их контент не нарушает правила соцсети. Дневной охват сообщества не должен быть ниже десяти тысяч пользователей, а ролики должны выгружаться напрямую с использованием нативного плеера соцсети. Видео могут быть на любую тему и любого жанра, главное правило — контент должен быть качественным.

Для того, чтобы монетизировать видео, администраторам сообществ и авторам видео нужно заполнить анкету в разделе «Монетизация ВКонтакте». По словам пресс-службы соцсети, ответ на заявку придет в течение августа.