«ВКонтакте» разрешит монетизировать видеоконтент

Авг 3, 2021

Администраторы групп и публичных страниц во «ВКонтакте» смогут получать отчисления с рекламы, которая показывается в их видео. Об этом представители соцсети заявили в обращении.

Рассчитывать на монетизацию могут участники партнерской программы «ВКонтакте», если их контент не нарушает правила соцсети. Дневной охват сообщества не должен быть ниже десяти тысяч пользователей, а ролики должны выгружаться напрямую с использованием нативного плеера соцсети. Видео могут быть на любую тему и любого жанра, главное правило — контент должен быть качественным.

Для того, чтобы монетизировать видео, администраторам сообществ и авторам видео нужно заполнить анкету в разделе «Монетизация ВКонтакте». По словам пресс-службы соцсети, ответ на заявку придет в течение августа.

Источник: «ВКонтакте»
Вернуться назад

Хочешь заработать? Пройди онлайн-курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Вам будет интересно: