«ВКонтакте» сняла ограничение на количество рекламы в сообществах

«ВКонтакте» представила новые правила сообществ и улучшила условия для авторов. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Из новой редакции правил исчезло ограничение на количество рекламных публикаций, размещаемых напрямую,— раньше сообщества могли публиковать не более пяти записей с прямой или нативной рекламой в день. Также «ВКонтакте» отметила запрет на размещение рекламы в закрепленных записях.

Также смягчились ограничения на смену тематики. В будущем в сообществах появится блок, в котором будут указаны дата создания паблика и история смены названий. Кроме того, соцсеть упростила правила проведения конкурсов и акций.