«ВКонтакте» создаст сервис для распознавания дипфейков

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» занимаются созданием сервиса для распознавания дипфейков на фото и видео. Функция будет запущена в течение полугода.

У пользователей появится возможность проверить загруженные на платформу фотографии или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом, например изменения в редакторах или замены одного человека на другого.

В ноябре прошлого года «ВКонтакте» технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь сообщил, что соцсеть рассматривает возможность использования дипфейков в коммерческих целях. По его словам, внедрение технологий искусственного интеллекта требует больших человеческих ресурсов и сложных алгоритмов.