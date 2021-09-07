ВКонтакте тестирует возможности борьбы с фейками

Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует инструменты для борьбы с фейковыми публикациями. Пока в режиме эксперимента рядом с публикациями, которые могут содержать недостоверную информацию или быть ошибочными, появится специальная метка. Предполагается, что она не будет перекрывать контент, но может предупреждать пользователей о том, что этот контент нужно читать с осторожностью.

Такое предупреждение может появится в посте, информация из которого получит прямое опровержение от профессиональных журналистов, учёных и общественных организаций. Другой вариант – жалобы пользователь.

«ВКонтакте» отмечают, что личное мнение, оценочные суждения и шутки не могут быть отмечены как «потенциально недостоверные». Решение о дальнейшем использовании инструмента будет принято по результатам тестов и обратной связи от пользователей.