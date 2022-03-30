«ВКонтакте» запускает приложение с фильмами и сериалами для Smart TV

«ВКонтакте» запускает собственную видеоплатформу «VK Видео» для Smart TV. Скоро сервис станет доступен и для владельцев Apple TV. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «ВКонтакте».

«Владельцам умных устройств доступна широкая библиотека видеороликов: длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах «Фильмы и сериалы», «ТВ-шоу», «Детям», «Видеоигры», полупрофессиональный и пользовательский контент — в рекомендациях и подборках», — говорится в сообщении.

В приложении есть авторизация через VK ID по QR-коду, но чтобы посмотреть видео на Smart TV, не обязательна регистрация в социальной сети. Интеллектуальная система рекомендации предоставит пользователям доступ к персонализированному контенту.

В приложении пользователи получат доступ ко всем технологиям «VK Видео»: быстрый первый кадр, автокачество с адаптацией под сетевые условия, поддержка Full HD и 4К, добавили в компании. CEO «ВКонтакте» и «VK Видео» Марина Краснова отметила, что запуск новой видеоплатформы является ответом на запрос аудитории, ведь все больше пользователей предпочитают смотреть контент на большом экране.