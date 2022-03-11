«ВКонтакте» запускает программу поддержки авторов

«ВКонтакте» объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании. Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации — таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов. Программа начнет свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца — до 10 апреля. За этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети: Партнерской программы, Маркет-платформы, Монетизации видео и VK Donut.