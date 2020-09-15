«ВКонтакте» запускает «Репортажи» — текстовые трансляции в сообществах

ВКонтакте теперь можно вести и читать текстовые трансляции — с помощью функции «Репортажи». Она подойдет для освещения как регулярных, так и резонансных событий: от спортивных матчей, деловых конференций и городских праздников до «Оскара» и презентаций крупных компаний. Вскоре читать репортажи смогут даже те, у кого нет профиля ВКонтакте, это значительно расширит охваты и аудиторию сообществ.

Новый инструмент позволяет публиковать новости о событии не на стене сообщества, а внутри отдельной ленты. Так заинтересованные подписчики смогут следить за репортажем, а другим не будут надоедать ненужные записи.

Привлечь внимание к репортажу помогают уведомления: они приходят всем участникам сообщества, когда администратор начинает трансляцию. Уже во время события автор может отмечать важные новости — оповещения получат все, кто подписался на репортаж. Чтобы ещё больше расширить аудиторию, автор может разместить ссылку на трансляцию на других ресурсах. Вскоре прочитать репортаж по такой ссылке смогут даже люди, у которых нет профиля ВКонтакте.

Репортажи остаются доступными и после завершения — так что это удобный способ следить за событиями, когда не хочется или не получается смотреть их в прямом эфире. Каждой записью из репортажа можно поделиться: читатели легко расскажут друзьям о победе любимой команды или громкой новинке, которую анонсировали на презентации.

Даниил Попов, руководитель проекта «Репортажи»:

Идея «Репортажей» родилась на Хакатоне, который мы проводим среди сотрудников несколько раз в год. Мы поняли, что инструмент будет востребован, потому что многие администраторы сообществ заинтересованы в текстовых трансляциях. После мы доработали прототип, созданный на Хакатоне, и теперь предлагаем попробовать репортажи всем авторам и их читателям. Это только первая итерация — в дальнейшем мы добавим подробную статистику. Она покажет самые популярные новости эфира и поможет делать более качественные трансляции».

Сейчас репортажи доступны некоторым сообществам, но вскоре появятся во всех. Почитать первые трансляции можно уже сегодня:

14 сентября в 18:30 в паблике ФК «Зенит» (vk.com/zenit) начнётся репортаж об игре «Зенит» — «Арсенал»;

14 сентября с 20:30 в сообществе ФК «Ростов» (vk.com/fcrostov) можно будет следить за матчем «Ростов» — «Локомотив»;

15 сентября в сообществе «Лентач» (vk.com/lentach) осветят презентацию Apple.

Чтобы начать репортаж, администратору достаточно зайти в своё сообщество в мобильном приложении VK — нужная кнопка находится на панели для новых публикаций. Продолжить репортаж можно и в десктопной версии ВКонтакте. Смотреть — на всех платформах, как с телефона, так и с компьютера.