«ВКонтакте» запустил собственное медиа «Фокус»

Соцсеть «ВКонтакте» в рамках эксперимента запускает собственное издание «Фокус». Это инфотейнмент-медиа, которое освещает самые обсуждаемые в VK темы, ищет ответы на повседневные вопросы, рассказывает о трендах и знакомит с полезными сервисами.

Читать материалы «Фокуса» можно в «Рекомендациях» в мобильном приложении VK или в сообществе: vk.com/focus.

Некоторые материалы «Фокуса» связана с продуктами соцсети. В них редакция рассказывает о неочевидных функциях, объясняет термины из рекламного кабинета, приглашает участвовать в соревнованиях, стажировках и благотворительных акциях. А еще знакомит с забавными и полезными мини-приложениями для чего угодно: покупок, общения, поиска работы и многого другого.

Уже сейчас можно прочитать:

• как сэкономить на новогодних распродажах;

• чем искусственная ёлка лучше и как её выбрать;

• как можно помочь нуждающимся, если обычно на всё мало времени