«ВКонтакте» запустила алгоритмическую ленту с обсуждаемыми новостями, которые будет отбирать нейросеть

«ВКонтакте» запустила нейросеть, которая будет анализировать все публикации на платформе и формировать их в виде новой ленты — она появится как вкладка «Актуальное».

Алгоритм будет искать и определять обсуждаемые события по ключевым словам и темам. После этого он отсеет спам и публикации с «накрученными» лайками и добавит новость в ленту. Записи группируются по тематическим сюжетам.

Лента доступна в новой версии приложения «ВКонтакте» и в веб-версии, перейти можно по ссылке. Пока это эксперимент, на первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи, которые обсуждают на платформе. Глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться.

Новости в ленте будут ранжироваться в зависимости от интересов пользователя. При желании можно будет перейти по ссылке в публикации и прочесть новость целиком. Рекламы и ручной премодерации нет.

Лента собирает публикации от медиа, сообществ, блогеров и обычных пользователей. Это могут быть отзывы на фильмы или сериалы, мнения о новых устройствах, новости. Если в ленту попадёт спам, фейковая новость или публикация, которая нарушает правила соцсети, на неё можно пожаловаться, тогда её уберут модераторы.

Алгоритм будет учитывать, в основном, популярность и свежесть новости. Но если об одной теме напишут, например, несколько изданий и их публикации одинаково популярны, в ленту могут попасть все новости.