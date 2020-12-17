«ВКонтакте» запустила единую платформу монетизации для создателей контента

«ВКонтакте» представила единую платформу монетизации контента, в которой собрала все существующие в соцсети инструменты для заработка, рассказали Sostav в компании. Ее основой станет новая партнерская программа для сообществ, которая заменит рекламную сеть «ВКонтакте».

В нее войдут VK Donut, маркет-платформа, гранты, товары, сервисы для денежных сборов, нативная реклама, возможности монетизации мини-приложений и музыки. Основное отличие от рекламной сети в том, что администраторам не придется ждать заявок или делать публикации вручную.

Система выплат

В рекламной сети на заработок влияли только охваты. В новой программе учитываются дополнительные факторы. Для увеличения заработка администраторы могут привлекать аудиторию с внешних ресурсов и использовать нативные форматы, например, загружать видео в плеер «ВКонтакте» и оформлять текст в редакторе статей вместо ссылки на сайт.

Среди негативных факторов для дохода — плагиат или нарушение правил соцсети. За систематические нарушения страница может быть исключена из партнерской программы. Также «ВКонтакте» усилила защиту от накрутки количества подписчиков и охватов.

Правила участия

В правилах партнерской программы больше внимания уделено контенту. Присоединиться к ней не смогут сообщества, где публикуются только объявления, не указываются источники материалов или часто размещаются одни и те же записи. Также негативно повлияют нарушения правил в области авторских прав или ведения страницы. Их соблюдение будут проверять модераторы.

Рекламная сеть «ВКонтакте» будет работать в прежнем режиме до 1 февраля. В этот день ее участники автоматически присоединятся к партнерской программе, а модераторы начнут проверять их на соответствие обновленным правилам.

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