«ВКонтакте» запустила городские ленты новостей в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде

«ВКонтакте» запустила в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде городские ленты новостей, в которые будут попадать актуальные для регионов материалы. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети:

Мы начинаем первый масштабный продуктовый эксперимент —- пользователи Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода смогут быстро узнавать о важных событиях, общаться и открывать для себя новых создателей контента.

Ленты новостей смогут включить пользователи, которые указали в своем профиле в соцсети один из городов программы, а также те, кто находится в нем или окрестностях. Также активировать ленту можно по ссылке: Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород.

О том, что «ВКонтакте» разработает городские ленты новостей сообщалось в середине мая. Как отмечалось, нововведение будет доступно в городах, где работают региональные представительства соцсети.

Ранее спецленты новостей «ВКонтакте» запускала для Зимней универсиады-2019, ЧМ-2018, а также киберспортивного чемпионата The International.

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