«ВКонтакте» запустила «Клипы» — аналог TikTok

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила «Клипы» — сервис коротких вертикальных видео, рассказал “Ъ” ее представитель. Сервис представляет собой бесконечную ленту видео, которые создают пользователи. По похожему принципу работает популярное китайское приложение TikTok.

«Клипы» поддерживают «AR-механики» — управление с помощью различных жестов, позволяющих включить запись или добавить эффект на видео во время съемки. Ролики пользователя сначала будут показываться друзьям и подписчикам. «Выход к широкой аудитории обеспечит новая рекомендательная платформа, которая учитывает миллиарды сигналов об интересах пользователей, их любимых форматах контента, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок»,— добавили во «ВКонтакте».

На старте в сервисе будут доступны видео от знаменитостей — Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и других. У всех пользователей возможность размещать собственные видео появится позднее.