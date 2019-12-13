Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый раздел «Воспоминания». В нём можно увидеть записи и фото, размещённые в этот же день год или несколько лет назад. Также «Воспоминания» расскажут о годовщинах дружбы, дате регистрации в соцсети и других памятных событиях. Об этом сообщает пресс-служба организации.

О наиболее интересных воспоминаниях пользователям напомнят уведомления — настройки для них есть в самом разделе. К каждому событию из прошлого можно подобрать цветной фон, а в мобильном приложении — ещё и поделиться им в истории: отметить тех, кому тоже дорог этот момент, добавить надпись, хештег или стикер.

Наталья Алимова, продуктовый маркетолог «ВКонтакте»: