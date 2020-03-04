«ВКонтакте» запустит экспериментальный сервис коротких видео

«ВКонтакте» планирует запустить экспериментальный сервис коротких вертикальных видео во втором квартале 2020 года, следует из презентации проекта (есть у vc.ru). Близкий к компании источник рассказал, что сервис «был вдохновлён TikTok».

Рабочее название проекта — «Клипы». Сервис станет частью «суперприложения», которое развивает Mail.ru Group на базе «ВКонтакте», следует из презентации. В продвижении платформы компании помогут лидеры мнений и создатели профессионального контента, говорит источник. Компания уже ведёт переговоры с знаменитостями, уточнил он.

Пользователи смогут редактировать видео, добавлять маски и эффекты. Также сервис будет поддерживать технологии компьютерного зрения, например управление жестами, и игры с технологией дополненной реальности. В будущем соцсеть планирует запустить инструменты для монетизации авторского контента, добавил собеседник vc.ru. По его словам, рекламы в сервисе на старте не будет.

С 2016 года «ВКонтакте» развивает формат «Истории» внутри соцсети: вертикальные фото и видео в ленте новостей. Согласно презентации, «Клипы» будут отображаться возле «Историй».

В пресс-службе «ВКонтакте» отказались от комментариев.