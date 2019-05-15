«ВКонтакте» запустит городские ленты новостей

Социальная сеть «ВКонтакте» разрабатывает городские ленты новостей, в них будут попадать новости, актуальные для регионов, в которых проживают пользователи, сообщила пресс-служба соцсети:

«ВКонтакте» анонсировала городские ленты новостей — в них будут попадать событийные и тематические материалы, актуальные для региона, в котором живёт пользователь. Обновление уже находится в разработке — об этом команда «ВКонтакте» рассказала на открытии представительства в Нижнем Новгороде.

Первоначально в городскую ленту будут попадать материалы от заранее отобранных СМИ, сообществ и других авторов, затем туда смогут попасть и записи других пользователей, добавили в пресс-службе «ВКонтакте».

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