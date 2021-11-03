Владельца «Открытой газеты» на Ставрополье арестовали за неповиновение полиции

Владелец «Открытой газеты» Владислав Леонтьев по решению Красногвардейского районного суда приговорен к 15 суткам ареста. Об этом сообщает ресурс NewsTracker.

Ранее Леонтьева задержала полиция по дороге из Ростова-на-Дону вместе с тиражом отпечатанной газеты. Во время задержания он не подчинился требованиям представителей власти.

Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Ставропольскому краю, было получено сообщение о том, что на территории Красногвардейского муниципального округа передвигается автомобиль, в котором находится печатная продукция деструктивного характера, предназначенная для распространения.

«Сотрудниками полиции приняты меры к остановке транспортного средства. При общении с полицейскими водитель, являющийся жителем Ставрополя и учредителем газеты, отказывался выполнять законные требования, препятствуя действиям сотрудников. В результате в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)», — сообщили в ведомстве.

Печатная продукция была изъята и отправлена на исследование, сообщили в МВД.

Позже полиция пообещала главному редактору ставропольского издания «Открытая газета» Людмиле Леонтьевой вернуть конфискованный два дня назад тираж очередного выпуска газеты — 8000 экземпляров — и автомобиль, в котором его перевозили.

Людмила Леонтьева связывает изъятие тиража с тем, что в последние месяцы «Открытая газета» освещает рейдерский захват колхоза «Россия» в станице Григорополисской, и в свежем номере опубликована статья о сложившейся там ситуации.