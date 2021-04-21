Владелец британской газеты Daily Mail подал антимонопольный иск против Google

Апр 21, 2021

Владелец Daily Mail обвинил Google в манипуляциях поисковой выдачей и рекламными аукционами, которые наносят ущерб онлайн-издателям, пишет The Wall Street Journal.

Согласно иску, Google наказывает издания низкими результатами в поиске «из-за плохого рекламного сотрудничества», например, если они продают «недостаточно» рекламы. В пример газета приводит плохую выдачу своих новостей про королевскую семью Великобритании в 2021 году.

Daily Mail утверждает, что Google связала свою поисковую систему и платформу для продажи рекламы, чтобы оказывать давление на издателей.

Кроме того, по мнению издания, отказ компании от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome создаст трудности для рекламодателей при таргетинге рекламы, если они не будут закупать рекламу через инструменты Google.

В документе газета просит Google прекратить нарушения и обеспечить прозрачность алгоритма поиска новостей. Представитель компании не ответил изданию.

Источник: vc.ru
 
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