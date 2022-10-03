Владелец Sports.ru купил «Пикабу»

Владельцем «Пикабу» стало АО «Альтаир Медиа», выпускающее Sport.ru. Гендиректором компании остался ее основатель Максим Хрящев.

Команда отметила, что руководство «Пикабу» не поменялось, изменений в команде или «векторе работы» не планируется — это касается как модерирования контента, так и развития продукта. «Мы так же будем искать способы дать возможность высказываться, общаться и делиться контентом как можно большему количеству людей», — отметили в «Пикабу» .

По данным «Контур.Фокуса», «Пикабу» закончило 2021 год с 420,1 млн рублей выручки и 66,4 млн рублей чистой прибыли.

С июня 2022 года «Альтаир Медиа» владеет интернет-изданием Sports.ru. В конце прошлого года Sports.ru выкупил проекты Bombardir.ru и Gol.ru.