Владелец «Ведомостей» прекратит выпуск Harvard Business Review

АО «Бизнес Ньюс Медиа», компания-издатель газеты «Ведомости», 30 июня прекратит выпуск Harvard Business Review (HBR) в России в связи с истечением срока договора с правообладателем, сообщил РБК генеральный директор компании Михаил Нелюбин.

Новым издателем Harvard Business Review в России станет Business Insight Media, принадлежащая бизнесмену Магомеду Мусаеву. C 2018-го он также является владельцем Forbes Russia.

Право издавать HBR перейдет компании Мусаева 1 июля, уточняется в сообщении Business Insight Media, поступившем в РБК. «Контент представляет большую ценность для многотысячной аудитории, которая ежедневно находится в поисках новых идей и подходов. Мы не торопимся к быстрым и тем более глобальным изменениям, понимая, что приоритетной задачей для нас сегодня является сохранение наработанного клиентского опыта», — приводятся в сообщении слова Мусаева.

Harvard Business Review с 1922 года издает Гарвардская школа бизнеса.

Издавать в России Harvard Business Review впервые решил медиаменеджер Дерк Сауэр, в 2004 году журнал стала выпускать принадлежащая ему Independent Media. В 2005 году эту компанию купила финская Sanoma, ей же перешло право издавать HBR. В 2014-м был принят закон, запрещающий иностранцам владеть более чем 20% СМИ в России, поэтому Sanoma начала распродавать свои активы. В результате в 2015 году право издавать Harvard Business Review вместе с другими журналами Sanoma — Men's Health, National Geographic — приобрела семья бизнесмена Демьяна Кудрявцева, вскоре после этого он стал и владельцем 100% издателя «Ведомостей».

Сейчас Harvard Business Review выходит в интернет-версии, также ежегодно издается 10 печатных выпусков журнала. Издание публикует статьи на тему бизнеса, менеджмента и карьеры. Сайт российской версии HBR в мае 2021 года посетили 180 тыс. раз с мобайла и десктопа, следует из данных аналитической компании SimilarWeb. Большая часть посетителей — 63% — была из России, 12% — из Украины. За весь 2021 год наибольшее число посетителей у сайта HBR было в январе — 280 тыс.

Как поясняется в сообщении, Business Insight Media планирует «расширить цифровое присутствие HBR в России». Новый издатель также намерен создать совет директоров для обеспечения «независимого редакционного руководства и повышения узнаваемости и выхода на новые аудитории бренда HBR в России».

Передача Harvard Business Review позволит «Бизнес Ньюс Медиа» сосредоточиться на развитии собственных брендов, в том числе «Ведомостей», утверждает владелец компании Иван Еремин. Он приобрел издателя «Ведомостей» в мае 2020-го у семьи бизнесмена Демьяна Кудрявцева.