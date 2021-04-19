Владелец «Ведомостей» раскрыл цену покупки издания

АО «Бизнес Ньюс Медиа», на которое оформлен бизнес «Ведомостей», было продано 27 мая 2020 года за 160 млн руб., или $2,2 млн по курсу ЦБ на тот день. Об этом говорится в отчетности АО «Саппорт», которое тогда заключило соответствующий договор купли-продажи с прежним владельцем издания — АО «Аркан Инвестмент».

Единственный акционер АО «Саппорт» — основатель медиахолдинга «Федерал Пресс» Иван Еремин. Новым собственником «Ведомостей» он объявил себя 29 мая 2020 года. Чуть позже в интервью РБК Еремин утверждал, что использовал для сделки собственные средства.

Кроме того, Еремин, по его словам, выкупил с дисконтом «несколько долгов», сумму которых не назвал. В отчетности «Саппорта» упоминаются два договора уступки прав (требования): один заключен с АО «Аркан Инвестмент», цена уступки составила 9 млн руб., второй — с ООО «Ясно Паблишинг», цена уступки — 5 млн руб. Из отчетности уже АО «Бизнес Ньюс Медиа» следует, что АО «Аркан Инвестмент» ранее предоставило заем на 301,2 млн руб., ООО «Ясно Паблишинг» — на 183,8 млн руб.

В 2019 году чистый убыток АО «Бизнес Ньюс Медиа» равнялся 48,5 млн руб. при выручке 850 млн руб. По итогам 2020-го чистый убыток увеличился почти в три раза, до 134 млн руб., при 578,8 млн выручки.

В интервью РБК новый собственник «Ведомостей» также упоминал, что при покупке внес «определенную сумму денег» для погашения текущих операционных долгов издания, чтобы редакция могла в ближайшие несколько месяцев «спокойно развиваться». АО «Саппорт», как указано в его отчетности, в день заключения сделки предоставило заем компании-издателю на 60 млн руб. Этот заем был пятилетним под 6% годовых, уточняется в отчетности уже компании — издателя «Ведомостей».

Финансовую поддержку изданию оказывали в прошлом году и другие структуры Еремина: в сентябре они предоставили займы на 32,9 млн руб.