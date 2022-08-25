Владелец «Ведомостей» сменил акционера

У АО «Саппорт», которому принадлежит газета «Ведомости», сменился владелец. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственным акционером компании значится Леонов Олег Алексеевич. До этого владельцем был основатель уральского холдинга «Федералпресс» Иван Еремин. Источник, близкий к «Ведомостям», сообщил Sostav, что у издания также может смениться главный редактор. Сейчас обязанности главреда исполняет Ирина Казьмина.

По данным ресурса Rusprofile.ru, новому акционеру АО «Саппорт» принадлежат также ООО «Эн-В-Эдвайзорс», ООО «Эн-В-а Консалтинг» и ООО «Эн-В-Диджитал». В первых двух организациях он является генеральным директором. На сайте NW Advisors, которую Леонов возглавляет, указано, что компания основана в 2005 году как офис Fti Consulting. С 2017 года NW Advisors стала «независимой консалтинговой компанией», которая работает в России и СНГ.

В мае 2020 года компания «Аркан инвестмент» в лице Владимира Воронова, контролирующего акции и долговые обязательства учредителя «Ведомостей» — АО «Бизнес ньюс медиа» — сообщила о закрытии сделки по продаже газеты АО «Саппорт», чьим единственным владельцем был Еремин.

До этого Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились продать «Ведомости» издателю газеты «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков предлагал Еремину совместную покупку газеты.