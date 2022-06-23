21 июня в Медиацентре «Российской газеты» прошла авторская фронтовая выставка фотокорреспондента Владимира Аносова

21 июня в Медиацентре «Российской газеты» прошла авторская фронтовая выставка фотокорреспондента, в прошлом военного офицера, Владимира Аносова. На кадрах, полученных за 84 дня командировки на Донбасс — города, мирные жители, военнослужащие, техника и мины. За каждым снимком стоит своя непростая история о мужестве и героизме. Фотографии были сделаны в Донецке, Волновахе, Мариуполе и на передовой.

Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты» вручил Владимиру Аносову «Золотую страницу Российской газеты».

Аносов Владимир Александрович в фотожурналистику пришел в 2002 году, через год после окончания военной службы в ВС России. Участник международных конкурсов профессиональной фотографии «World Press Photo». Победитель региональных фотоконкурсов «Золотой объектив», «Искра Юга» и других российских фотоконкурсов.

«К тому времени я самоуверенно считал, что со своим «Никоном» уже все могу. Пришел в краевую независимую газету «Вольная Кубань», показал свои фотографии, и, как это ни странно, меня взяли. А вот когда приступил к работе, понял, как же я заблуждался. Пришлось на ходу все осваивать и доказывать свой «профессионализм». Через четыре года меня пригласили в Краснодарский филиал «Российской газеты». Работа в краевой газете оказалась хорошей школой. Общаясь с опытными фотокорреспондентами из Москвы, набирался опыта и мастерства. Снимал много. Первыми своими учителями и наставниками считаю Ивана Журавлева и Игоря Курашова.

Профессию фотожурналиста определила для меня сама жизнь. Учась в средней школе в городе Новочеркасске, мечтал стать профессиональным фотографом и кадровым офицером. Научиться профессионально снимать в молодости не получилось, только на уровне фотолюбителя. А вот стать офицером удалось. Окончив Васильковское ВАТУ им. 50-летия ВЛКСМ Украины в 1985 году, продолжил свое увлечение фотографией. После службы окончил Кубанский государственный университет (КубГУ), факультет журналистики. Случайные обстоятельства привели к желанию по окончании военной службы посвятить вторую часть жизни фотожурналистике. В одном из закрытых гарнизонов познакомился с военными журналистами, и у нас завязалась недолгая, но творческая дружба.

На Украине прошла моя зрелость. Мои первые поездки в Донбасс начались в 2015 и 2017 годах. Я ездил туда за свой счет, находясь в отпусках, а также и в командировки. Все материалы публиковались на региональных и федеральных полосах, а также на сайте «Российской газеты». Могу смело утверждать, что Краснодарский филиал стал одним из первых в освещении тех событий. Ростовская область приняла на себя основной «удар» беженцев с Донбасса, и поэтому коллеги из Ростовского филиала также стали невольными участниками тех событий. Сейчас всем нам приходится вместе выполнять общую задачу, делить не только хлеб, но и выполнять в трудных условиях совместные задачи. Здесь мы все находимся в одной большой лодке и должны грести с одинаковым усилием в одном направлении для общей победы, и она будет!