Владимир Григорьев назначен директором департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры

Приказом Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева Владимир Викторович Григорьев назначен на должность директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии. Он вступил в должность с 25 октября.

В Департамент входят несколько отделов: отдел поддержки и цифровой трансформации периодической печати, отдел поддержки и цифровой трансформации книжной индустрии, отдел госполитики и поддержки в сфере полиграфии, отдел нормативно-правового регулирования и корпоративной работы в периодической печати, книжной индустрии и полиграфии, отдел поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения, а также отдел отраслевого мониторинга и закупочной деятельности.

Ранее Владимир Григорьев занимал должность заместителя Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). В конце ноября 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций». В соответствии с ним функции Роспечати переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Фото: fapmc.gov.ru