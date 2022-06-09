Владимир Козлов: «Если у вас есть контакт с аудиторией — это то, что проведет ваш бизнес через бурю трансформаций»

9 июня состоялся вебинар ЖУРНАЛИСТА «Опыт диверсификации классического медийного бизнеса». Владимир Козлов, главный редактор делового медиа «Эксперт Юг», рассказал о трансформации процессов в медийном бизнесе и важности общения с аудиторией.

«Мы пережили целое десятилетие, когда все хоронили бумажную прессу. Не могу сказать, что бумага — это точка роста. Но это один из двух базовых продуктов по объемам продаж. С бумагой связана репутация и восприятие бренда. Нас привыкли называть журнал «Эксперт Юг», и именно с идеей существования журнала связана наша высокая репутация», — поделился спикер мыслями о важности бумажных изданий.

Также Владимир Козлов рассказал о том, с какими сложностями может столкнуться руководитель, когда приближаются изменения в бизнесе:

«Самое сложное — это то, что неготовность людей идти путем трансформации достаточно поздно может выявляться руководителем и приводить к значительной потере времени. Мы стараемся как только ситуация изменилась, инициировать стратегическую сессию, в которой участвуют все сотрудники компании. Это важно, потому что в малом медийном бизнесе сотрудники должны понимать ситуацию, которая сложилась. Потому что очень быстро ситуация отразится на процессах внутри компании и невозможно будет утаить наличие проблем».

Главный редактор «Эксперт Юг» отметил важность общения с аудиторией издания:

«Начинайте общаться со своими клиентами и читателями. Они подскажут, чего они от вас ждут. Если у вас есть контакт с аудиторией — это то, что проведет ваш бизнес через бурю трансформаций. Было лето, когда мы занимались изучением своей аудитории. Мы выделили четыре целевых аудитории, которые обладают ценностью с точки зрения клиентов, которые нам платят. Это аудитории с разными мотивациями, и не имеет смысла выходить на них с одними и теми же предложениями».

Владимир также рассказал слушателям вебинара, как «Эксперту Юг» удалось создать экспертное сообщество, какие спецпроекты и исследования для бизнеса делает команда издания.

Полная запись вебинара будет доступна для членов Клуба Журналиста.