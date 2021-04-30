Владимир Познер рассказал о цензуре в отношении СМИ

Телеведущий Владимир Познер дал интервью «АИФ Петербург», где рассказал о цензуре в отношении СМИ. Он считает, что государство сильно вмешивается в политику изданий: «По сути, у нас журналистика зависит от власти», — сказал Познер.

Журналист сообщил, что в условиях контроля государства оставаться объективными – не представляется возможным. По поводу цензуры его авторской программы на телевидении, Познер сказал, что не является штатным сотрудником телеканала и в основном работает дома. Однако, он сказал, что не может пригласить в качестве гостей в свою передачу «ряд интересных ему персон».

Ранее Владимир Познер на своём сайте «Познер Online» рассказал, что его программа трижды сталкивалась с ограничениями. Он не уточнил, что именно было вырезано из передачи, и заверил, что покинет ее в случае повторения цензуры.