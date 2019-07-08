Владимир Познер вышел из состава жюри телевизионной премии ТЭФИ

Телеведущий Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором премии ТЭФИ, и больше не будет принимать участие в конкурсе со своими проектами. Соответствующее заявление журналист опубликовал на своем сайте.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других. Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», — объяснил свое решение Познер.

Журналист считает, что в современных реалиях успех на конкурсе зависит от количества представителей канала в членах фонда «Академия российского телевидения», а не от качества конкурсных работ.

Познер также призвал Академию российского телевидения запретить Комитету индустриальных телевизионных премий использовать статуэтки, созданные по эскизам Эрнста Неизвестного, в качестве призов для вручения победителям. Он объяснил это тем, что обещал скульптору прекратить использовать статуэтки «Орфей», если премия перестанет быть объективной.