Владимир Познер заявил об отсутствии цензуры в России

Владимир Познер в своём Instagram-аккаунте заявил, что в России отсутствует цензура средств массовой информации. «Пока что в России цензуры нет, она запрещена Конституцией. Нет цензуры в том виде, в каком она существовала в Советском Союзе», — считает телеведущий.

Журналист напомнил, что раньше работникам СМИ необходимо было относить свои материалы цензору на проверку. В противном случае, публикация не могла быть выпущена в прессе.

Владимир Познер отметил, что в России наблюдается тенденция к ограничению оппозиционных СМИ. Это касается телевидения, печатных изданий и интернета. Телеведущий считает, что все больше россиян будут искать альтернативные источники получения информации.