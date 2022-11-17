Владимир Путин исключил из СПЧ журналиста Николая Сванидзе и включил военкора Александра Коца

Президент Владимир Путин своим указом изменил состав Совета по правам человека. Из него исключены десять человек, в том числе Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова.

Также из совета исключены: Игорь Каляпин и Наталия Евдокимова, журналисты Александр Верховский, Иван Засурский, психолог Александр Асмолов, судья в отставке Мария Большакова и общественный деятель Галина Осокина. Также из совета исключен умерший в мае 2022 года правозащитник Андрей Бабушкин.

Вместо них в новый состав СПЧ вошли военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и еще семь человек.

Решение было оформлено президентским указом. В задачи СПЧ входит оказание содействия президенту в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации.