Владимир Путин пообещал разобраться с увольнением главреда газеты «Вперед»

На пресс-конференции Владимира Путина председатель Союза журналистов Ростовской области Вера Южанская подняла вопрос о конфликте в редакции батайской газеты «Вперед». В ноябре главного редактора издания Елену Пивоварову уволили без объявления причин после 23 лет работы в газете. Также были проведены обыски в редакции.

Вера Южанская рассказала об этом президенту Владимиру Путину:

Вопрос о маленьком городе Батайске, в котором есть маленькая газета «Вперед». Газета вошла в десятку лучших газет России, газета настоящая, критичная, горожан защищает. Редактор назывался «редактором года», мы учились все у Лены Пивоваровой, все знают ее в сообществе, и на других площадках этого человека знают. И в начале ноября хозяин газеты – комитет по управлению имуществом – увольняет редактора без объяснения причин. Народ возмутился: что же такое, за хорошую работу вроде не должны увольнять, газета-то хорошая. И тогда авторы этого решения стали изобретать причину увольнения. Они без редактора уже отправляют туда проверку, потом туда приходят силовики, изымают документы, вытаскивают жесткие диски. При этом нет ни бухгалтера, ни главного редактора. И попутно, одновременно, параллельно с этим включаются «специальные» СМИ. У нас есть просто СМИ, а есть «спецсредства массовой информации», которые поливают грязью редактора, и она моментально из человека, который 23 года проработал, получал только награды, превращается в мерзавца, жулика, бандита, все остальное. В чем вопрос? Владимир Владимирович, как вы прогнозируете окончание этой истории? Вот сейчас, увидев, как редактора «закатывают в асфальт», все остальные редакторы маленьких муниципальных газет спрячутся и скажут: «Ребята, сидим молча, ничего никому не говорим, не занимаемся никакой журналистикой, иначе оторвут голову, как Пивоваровой, если так поступают с лучшими из нас». Или все-таки будет какой-то другой вариант решения проблемы? Почему это о душе и о духовности – потому что без нормальной работы СМИ мы никакое гражданское общество не построим.

Владимир Путин сообщил, что попросит губернатора Ростовской области разобраться с этим вопросом и пообещал помочь, если у того не хватит сил. Он согласился, что без нормальной работы СМИ гражанское общество невозможно:

Это очевидно, потому что эффективная, живая пресса – это и есть часть гражданского общества. Я не знаком с тем конфликтом, о котором вы сейчас рассказали, и не знаком с работой главного редактора Пивоваровой, главного редактора газеты «Вперед», но я верю вашим словам, верю на слово, что называется.

Также, по его словам, комитет по управлению имуществом, уволивший Пивоварова, — это та структура, которая не должна контролировать контент:

Они только должны следить за тем, чтобы ничего не украли и чтобы все было на месте, чтобы у государства из-под носа ничего не утащили. Я надеюсь, что скрепки, стулья и другая редакционная мебель на месте, поэтому ясно, что это не комитет по имуществу там сработал, а кто-то, кто руководит комитетом по имуществу Батайска. Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим. Если у него сил не хватит, то я ему помогу.

Вера Южанская попросила Владимира Владимировича подключить к разбирательству не только чиновников, но и ОНФ.