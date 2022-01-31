Владимир Путин поручил создать реестр токсичного контента

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть идею создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних, сообщается на сайте Кремля.

Итоги рассмотрения идеи создания саморегулируемого реестра необходимо представить до 1 июня

С соответствующей идеей выступил президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов. Он, в частности, указал на большое количество групп в интернете, посвященных убийству, насилию, тому, что человеческая жизнь ничего не стоит,. Он пояснял, что в Сети существует огромная серая зона, за счет которой людей вовлекают в уже запрещенную деятельность

Создание реестра токсичного контента Ашманов считает способом борьбы с этой серой зоной. В неё он относит информацию о насилии, опасности вакцинации, радикальном феминизме и отказе от рождения детей, а также поощрение ЛГБТ и зоофилии.