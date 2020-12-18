Владимир Путин завил, что Сафронова преследуют не как журналиста

Владимир Путин во время большой пресс-конференции вновь заявил, что советника главы «Роскосмоса» и бывшего спецкора «Ъ» Ивана Сафронова преследуют не за журналистскую деятельность. По мнению президента, дело связано «с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал».

«Из открытых источников Сафронов узнал или нет — в этом разберется следствие. Ведь его судят не за журналистскую деятельность. Он же не диссидентсвующий журналист, которого прищучили за противодействие власти», — сказал президент, отвечая на вопрос спецкора «Ъ» Андрея Колесникова.

«Вы сказали, что он мог оступиться. Бывает, и такое можно простить. Но надо смотреть степень общественной опасности содеянного. Вообще ему вменяется шпионаж, измена. Но самый большой грех, что у нас есть, — это предательство. Сдача информации иностранной спецслужбе — это предательство. Звучит нехорошо для людей, которые его уважают. Сочувствую. Да и ему можно посочувствовать, если он оступился. Но если он делал это на протяжении долгого времени за вознаграждение, то это преступление. Однако разбираться в обстоятельствах будет суд», — заявил Владимир Путин.

После окончания пресс-конференции президент снова прокомментировал дело Ивана Сафронова узкому кругу журналистов. Он заявил, что его никто лично не преследует.

«Нет у него никаких личных врагов. Что он кому-то наступил на пятки. Вопрос в том, что он сделал — подпадает это под то преступление, которое ему инкриминируют или нет. Следователи говорят, что это передача информации представителям спецслужб западных стран. Пускай следователи спокойно разберутся. У него нет врагов», — заявил господин Путин.

Президент также сказал, что дело Ивана Сафронова не является давлением на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. «Чего на Рогозина давить, он чиновник, работает хорошо», — сказал Владимир Путин.

«Нет никакой теории заговора, это чушь собачья, выбросите это из головы. Если он сознательно собирал данные и знал, кому передает — тогда пусть ответит. Но следователи должны доказать», — сказал президент.