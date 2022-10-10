Владимир Соловьев, глава СЖР, предложил отправлять мобилизованных журналистов на гражданскую работу «на новые территории»

Союз журналистов России отправляет редакциям российских СМИ письма с вопросами о мобилизации их сотрудников. В письме также есть вопрос о потенциальном закрытии изданий из-за призыва журналистов. Организация просит сообщать коллег об инцидентах.

«Мы собираем информацию о том, что происходит в нашей отрасли и насколько призыв может повлиять на работу средств массовой информации. В целом по стране ситуация нормальная, но есть отдельные случаи, когда призывают несколько сразу журналистов из какого-нибудь СМИ, и тогда, конечно, работа будет затруднена», — рассказал Владимир Соловьев. Он также добавил, что в критических ситуациях Союз будет обращаться к главам регионов.

Кроме того, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил отправлять мобилизованных журналистов на работу «на новые территории». В беседе с изданием «Подъем» он заявил, что это могла бы быть гражданская служба. По его словам, в Донецке и Луганске сейчас острая нехватка кадров.

Ранее сообщалось, что из-за частичной мобилизации некоторые региональные СМИ оказались на грани закрытия.