Владимир Соловьев предложил приравнять членский билет СЖР к статусу редакционного удостоверения СМИ

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил, что массовый митинг 27 июля в Москве освещали более 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции:

По сравнению с аналогичными ситуациями ранее, полиция с бОльшим уважением отнеслась к нашим коллегам, выполнявшим свой профессиональный долг. Считаем это в значительной степени результатом последовательной позиции Союза журналистов России в отстаивании законных прав журналистов на осуществление профессиональной деятельности, конституционного права на свободу слова и свободу распространения информации.

Тем не менее, Владимир Соловьёв подчеркнул, что и на этот раз несколько наших коллег были задержаны полицией, в том числе корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов, предъявивший редакционное удостоверение и корреспондент «Дождя» Даниил Сотников. Документы о принадлежности к СМИ предъявляли и другие задержанные.

В этой связи Владимир Соловьев заявил, что Союз журналистов совместно с профильным Комитетом Госдумы будет добиваться законодательных поправок, которые дадут возможность приравнять членский билет Союза журналистов России к статусу удостоверения сотрудника СМИ: