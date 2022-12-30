Владимир Соловьев во второй раз подряд возглавил топ-50 инфлюенсеров по версии «Ромира»

«Ромир» представил ежеквартальный рейтинг инфлюенсеров. Зимой этого года своё лидерство сохранил радио- и телеведущий Владимир Соловьев, на второе место впервые в этом году поднялся телеведущий Андрей Малахов. Третью строчку занял режиссёр Никита Михалков.

Актёр Константин Хабенский сохранил четвёртое место, а телеведущий Дмитрий Нагиев остался на пятом. Шоумен Павел Воля (шестое место) и Ольга Скабеева (седьмое место) поменялись местами, а сразу на две строчки по сравнению с осенним рейтингом поднялся телеведущий Леонид Якубович, заняв восьмое место.

Журналистка Ксения Собчак сохранила девятую строчку, а замкнул десятку лидеров Юрий Дудь*. Самый большой рост относительно прошлого сезона показали представители СМИ: телеведущие Сергей Малоземов (с 177 на 33 строчку), Вадим Такменев (с 116 на 35 строчку) и Алексей Венедиктов* (с 96 на 46 строчку).

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов