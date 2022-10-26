Владимир Соловьев возглавил рейтинг инфлюенсеров на ТВ

Исследовательский холдинг Ромир в рамках ежеквартального рейтинга инфлюенсеров представляет топ-10 лидеров мнений россиян в категории «Медиа».

Лидером общественного мнения по опросу россиян этим летом стал телеведущий Владимир Соловьев, он вернулся на первое место после ухода на пятое весной.

С на втором месте в рейтинге инфлюенсеров оказался Андрей Малахов, следом за ним идет Дмитрий Нагиев. Четвертое место сохранила ведущая «60 минут» Ольга Скабеева, а на пятом месте расположился Павел Воля.

Изменения произошли в позициях Владимира Познера, который поднялся на 6 место, и Леонида Якубовича, который занял 7 место.

Максим Галкин* с 6 места спустился на 8 строчку. Далее в десятке ведущие «Первого канала» Иван Ургант (9 место) и Екатерина Андреева (10 место).

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.