Владимира Соловьева переизбрали председателем Совета журналистов России

Журналист Владимир Соловьев избран председателем Союза журналистов России (СЖР) на второй срок. Решение было принято единогласно участниками XIII Съезда СЖР, прошедшего в субботу в Москве.

Никто из членов Союза, кроме действующего председателя, не выдвинул своей кандидатуры на пост главы СЖР.

В работе съезда приняли участие почти 300 делегатов региональных отделений Союза.

Соловьев впервые был избран председателем СЖР 25 ноября 2017 года. С 2018 года входит в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

На съезде также были внесены изменения в устав СЖР, которые позволят войти в его состав союзам журналистов, действующим как юридические лица (Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана).