Владимира Соловьева переизбрали председателем Совета журналистов России

Окт 31, 2022

Журналист Владимир Соловьев избран председателем Союза журналистов России (СЖР) на второй срок. Решение было принято единогласно участниками XIII Съезда СЖР, прошедшего в субботу в Москве.

Никто из членов Союза, кроме действующего председателя, не выдвинул своей кандидатуры на пост главы СЖР.

В работе съезда приняли участие почти 300 делегатов региональных отделений Союза.

Соловьев впервые был избран председателем СЖР 25 ноября 2017 года. С 2018 года входит в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

На съезде также были внесены изменения в устав СЖР, которые позволят войти в его состав союзам журналистов, действующим как юридические лица (Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана).

Источник: Интерфакс
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