Владислав Фронин: «Бумажную журналистику лучше назвать журналистикой мысли»

Снегирев: А как происходило твое возвращение на шестой этаж? Были подковерные интриги? Рассматривались ли другие кандидаты на должность главного?

Фронин: Нет, все решилось достаточно просто и безболезненно. Постановлением ЦК КПСС Селезнева перевели руководить «Учительской газетой», а я вернулся на улицу Правды.

К тому времени я уже усвоил одно из правил шестого этажа, согласно которому в первый год главного редактора с должности снять не могут, поэтому именно в первый год нужно заработать максимальное количество очков для газеты.

Но не прошло и года, как мне позвонил Мироненко. Оказывается на Старой площади «гулял» проект постановления секретариата ЦК КПСС о моем снятии с работы. Как мне сказали, это была инициатива Егора Кузьмича Лигачева, он давно терпеть не мог «Комсомольскую правду», считая ее газетой «вредной». Но времена уже были другие, и на мое счастье, нашлись люди, не побоявшиеся вступиться за главного редактора. Нашего сотрудника Павла Вощанова (будущего пресс-секретаря Ельцина) избрали делегатом первого съезда народных депутатов. Гласность набирала силу, а партийные органы, наоборот, ее теряли. Не так-то просто было в этой ситуации сместить редактора — без учета мнения коллектива, без оглядки на многомиллионную читательскую аудиторию.

Снегирев: Скажи, а как ты разруливал свои отношения с фрондой, то есть с теми людьми в редакции, которые тебя подталкивали к большей смелости, к большей остроте? Я по себе, по собственному опыту в «Собеседнике» той поры, знаю, как это непросто — с одной стороны, хочется быть демократом, либералом, с другой — нельзя переходить грань, за которой «желтизна», вконец испорченные отношения с властью, проблемы…

Фронин: Мы оба прекрасно помним, что в «КП» всегда существовало два крыла. Первое — его можно назвать демократической интеллигенцией. Тот же «Алый парус». С другой стороны существовали рабочий и сельский отделы, журналисты «от земли». Я всю свою жизнь — и в «Комсомолке», и в «РГ» — опирался на оба этих крыла. Никогда не понимал и не признавал экстремизма, который иной раз проявлялся там или там. Крайности всегда опасны. Для меня важен был подход Саши Афанасьева, который придумал «Римский клуб», такую площадку для дискуссий, где могли общаться, обмениваться мнениями и наши партократы, и диссидент Владимир Максимов.

Конечно, в редакции были люди, в чем-то гораздо способнее меня. Я же старался всех этих людей объединить в одну команду, и до определенного момента мне это удавалось. А ведь каждый из них был крупной личностью. Валерий Симонов и Владимир Сунгоркин — будущие главные редакторы «КП», Дима Муратов — впоследствии главный редактор «Новой газеты», Саша Куприянов — главный «Вечерки», Сережа Кушнерев — будущий телеталант, Игорь Коц — возглавил «Советский спорт», Азер Мурсалиев — шеф-редактор «Коммерсанта»… Все тогда сидели за одним столом редколлегии, были единой командой. И я помню фразу Василия Михайловича Пескова, который уже позже, в непростую пору акционирования газеты, сказал: «Если бы у меня был материал, я доверил бы его Фронину. Если бы у меня был рубль, я доверил бы его Сунгоркину». В итоге рубль взял верх… Я проиграл…

Снегирев: Ну, вот мы и подошли к финишу твоей карьеры в «КП». Для меня до сих пор загадка: отчего почти все предыдущие главные уходили из газеты либо наверх, либо на подобные уровни, ты же ушел в никуда. Что произошло?

Фронин: Произошло то, что я совершил серьезные управленческие ошибки.

Начнем с того, что пришел рынок, о котором у большинства из нас были самые смутные представления. Газету стали акционировать. Коллектив решил, что отныне главного редактора следует избирать, и вскоре состоялись эти выборы, на которых у меня были очень серьезные конкуренты. Я победил, внешне все оставалось по-прежнему, хотя внутри редакции происходили непростые процессы, ведь теперь, получив самостоятельность, мы должны были сами заниматься всеми издательскими функциями: продажей своей продукции, аккумулированием денежных средств, рекламой, пиаром и пр. Рядом с редакцией, естественно, формировалась другая важная структура — дирекция, которая взяла на себя все эти функции. И все, что касалось денег, перетекало туда. Я упускал финансы.

Снегирев: Что же здесь удивительного? Это ведь совершенно разные профессии — редактор и директор.

Фронин: Правильно, разные. Но в тот момент, упуская финансы, я не смог оставаться первым руководителем. Власть переходила к директору, которым был Володя Сунгоркин. Это был очень непростой период в моей жизни. Задним числом сознаю, что допустил тогда много ошибок, эмоции иной раз брали верх над рассудком.

Каждая планерка превращалась для меня в прямую открытую критику. Конечно, все это действовало на меня не лучшим образом, я постепенно уступал инициативу — и финансовую, и управленческую, и творческую.

Словом, наступил момент, когда надо было покидать этот корабль. Сунгоркин, вручая мне на прощальной редколлегии большой букет цветов и кинокамеру, сказал: «Эпоха Фронина закончилась». Как бы ни горько это было сознавать, но он был прав. В «Комсомолке» она действительно закончилась. Я проиграл. Помнишь те слова Пескова: «Если бы у меня был материал, я бы доверил его Фронину, а если был бы рубль, я доверил бы его Сунгоркину»? Рубль взял верх, наступило другое время.

Снегирев: И ты ушел в никуда?

Фронин: Я остался председателем совета директоров. У меня была зарплата, за мной на определенный срок закрепили машину, выделили комнатку на шестом этаже напротив туалета… Ясно было и мне, и бывшим коллегам, — что все это временно, что надо уходить по-настоящему.

Трудный был период. Я теперь это знаю: если ты побывал главным редактором крупного издания, то потом вряд ли можешь рассчитывать на чью-то помощь или поддержку. Люди, которые вчера были твоими авторами, считались твоими друзьями, теперь говорят: извини, старик, но в моей кибитке для тебя места нет. Или другой вариант: мы подумаем, позвоним… Но звонков нет, полное молчание со всех сторон.

Вдруг неожиданно позвонил человек совершенно не из обоймы, Юра Сизов — когда-то он работал зам. генерального директора ИТАР—ТАСС, а в тот момент формировал исполком политического движения «Наш дом — Россия». Он сказал: пойдешь пресс-секретарем к Черномырдину в НДР. Звучит — партийный пресс-секретарь Черномырдина! Многим казалось, что это будет распил избирательных фондов, но я был совершенно не допущен к финансовым потокам. Я настолько был неопытен, честно признаюсь, что не понимал, когда мы приходили к руководителю того или иного СМИ, отчего это он так говорит: «Рад вас видеть, садитесь. Коньяк или? Ну, так, сколько у вас и какой процент?».

Снегирев: А ты не брал?

Фронин: А я не брал, у меня голая идея была. Но коль скоро я не был допущен к финансам, то все мои идеи рубились на корню. Все упиралось только в деньги. А у меня ни копейки.

Снегирев: Ты год так проработал?

Фронин: Год в НДР до тех выборов, когда мы бесславно проиграли Думу. Но, конечно, все не бесполезно. Я увидел изнутри уже новый мир, новый аппарат, более циничный, более расчетливый. Аппарат «демократических победителей». Те неформалы, которые были вчера на митингах против КПСС, заняли партийные кабинеты. Так я увидел новых реальных лидеров.

Снегирев: С «Комсомолкой» уже было все порвано.

Фронин: В «Комсомолке» я оставался членом совета директоров. Симонов главный редактор. Сунгоркин на своем посту. Там все шло уже к тому, к чему потом пришло. А мне раздался звонок от Анатолия Петровича Юркова: «Приходи». Юрков был в тот момент главным редактором «Российской газеты». И взял меня своим первым замом. В «РГ» все смотрели, что будет, вот придет Фронин с комсоправдинской закваской и начнет здесь все крутить по-новому. Конечно, Анатолию Петровичу было не очень ловко, что у него появляется такой первый зам.

Снегирев: Сильный первый зам…

Фронин: Не буду говорить про себя — сильный. Неудобный первый зам. А Петрович пошел на это.

Снегирев: Ты работал долгое время главным редактором, привык уже к этому, был большой фигурой, а тут — зам, не обидно было, дискомфорта не ощущал?

Фронин: После того года, когда полностью все замолкло…

Снегирев: За год ты уже сильно обломался…

Фронин: Все уже сильно обломалось, все перегорело. Я пришел замом к Юркову и дал себе слово: несмотря на все провокации никогда в жизни не сделаю ни одного шага, не скажу ни одного слова против главного редактора. За все время, надеюсь, он это подтвердит, ничего плохого не сделал. И даже когда сменил его на посту главного редактора, то не подсидел его, и совесть моя чиста.

Возвращение на улицу Правды

(«Российская газета»)

Снегирев: Мы подошли к тому рубежу, когда ты был утвержден в должности главного редактора правительственной «Российской газеты». От кого исходило предложение занять высокий пост?

Фронин: Нас проверяла комиссия Минпечати, ее возглавлял Александр Горбенко. И скоро всем стало ясно, что он не просто проверяющий, а человек, который, вполне вероятно, вскоре встанет у руля «РГ». Для меня было полной неожиданностью, когда однажды он пришел ко мне в кабинет, сел напротив и сказал: «Как ты отнесешься к тому, что тебе предложат пост главного?». Я растерялся. Все это было для меня полной неожиданностью.

Снегирев: Ну, да, одно дело возглавлять «КП», особенно в период безудержной свободы слова и гласности, и другое — встать у руля официального органа. Наверное, тебе пришлось внести какие—то коррективы в свои устоявшиеся принципы?

Фронин: Во-первых, я многому научился у Горбенко. Выдержке, управленческому такту… Александр Николаевич, безусловно, прирожденный управленец. На тот момент де-юре главным редактором — генеральным директором должен был стать я, но де-факто первым лицом был он, хотя, тогда было даже не ясно, как будет называться его должность — финансовый директор, коммерческий директор?.. Надо отдать ему должное, Горбенко не занял кабинет главного редактора, а сел в небольшой и очень скромной комнате. Сначала он по высшим стандартам отремонтировал всю редакцию «РГ», привел в полный порядок все наше хозяйство и только потом занялся собственным офисом.

Отдельная история, как через год из генерального директора — главного редактора Фронина получился генеральный директор Горбенко и главный редактор Фронин. А первый год, повторяю, я совмещал обязанности.

Конечно, это и для сообщества было важно. Когда я подбирал команду, приглашал на работу авторитетных, знающих себе цену людей, то давал им определенные гарантии. Мне самому был предложен контракт с министром печати. Потом состоялась встреча с его заместителем Владимиром Григорьевым, который фактически курировал «РГ». И меня удивил первый заданный им вопрос. Я настроился на серьезный политический лад, хотел выяснить их логику, почему они остановили свой выбор на мне? А Григорьев спрашивает: «Ты когда последний раз покупал в подарок французские духи?». Я опешил... И даже не помню, что пробормотал в ответ.

Потом Григорьев показал мне разворот из «Комсомолки», там было размещено интервью с руководителем службы внешней разведки: «Сможешь сделать так, чтобы через год такое интервью появилось уже в «Российской газете»?» Я ответил: «Вот это смогу». Он попросил набросать 6-7 тезисов на тему, какой я вижу газету. Я что-то написал. Потом мы еще поговорили.

Постепенно до меня стало доходить, отчего Григорьев и Горбенко остановили свой выбор на мне. Они, видимо, считали, что, возглавляя «КП» на излете Советского Союза, то есть еще при наличии и ЦК КПСС, и ЦК ВЛКСМ, я делал максимально независимую либеральную демократическую газету с колоссальным тиражом, и при этом вполне качественную. И вот сейчас, уже в 2001-м году, от меня требовалось повторить тот же трюк.

Мне стало понятно, что «РГ» ни в коем случае не должна стать «Правдой» нашего времени, то есть газетой только одной точки зрения, газетой официальной, засушенной, директивной. В разговорах с Горбенко, Григорьевым, а затем — с Лесиным я понял, что мне дается шанс отодвинуть газету от власти. Именно отодвинуть. Из печатного органа сделать обычное СМИ — средство массовой информации, конкурирующее с другими газетными изданиями. Именно такая «Российская газета» будет полезна и читателю, и власти, наконец.

Но в какую сторону отодвинуть? И к кому ее придвинуть? Ясно, что читатель «РГ» не будет массовым. Ну, с чиновниками все понятно, они по должности останутся с нами. А кто еще? В результате мы пришли к выводу, что надо искать поддержку у интеллигенции. В прежнем формате интеллигенция нас не читала: ее отпугивал сам державный облик газеты, тот тон, которым она вела свой разговор с читателем.

Многое следовало менять. Чтобы газета объединяла, консолидировала. Чтобы ее охотно читали и интеллигенты, и чиновники, и пенсионеры, и студенты. За сменой логотипа пошли дальше и полностью сменили «все платье».

Далеко не всем это нравилось. Я получал письма, в которых меня клеймили американским наймитом, врагом русского народа.