Филипп Власов назначен новым главным редактором украинского Vogue

Филипп Власов стал новым главным редактором украинского Vogue. Он пришел на смену Ольге Сушко, которую уволили после обнаружения плагиата в ее материалах. Власов вступит в должность с января 2019 года.

«Украинский Vogue с первого номера не перестает удивлять как своих читателей, так и самых искушенных профессионалов модной индустрии. В условиях быстро меняющегося мира этим мы и продолжим заниматься — придавая новый смысл печатной версии журнала, экспериментируя с цифровыми технологиями, а главное — всегда вдохновляя свою аудиторию», — подчеркивает Власов.

В период старта бренда в Украине он создал и возглавлял в течение двух лет отдел моды «Vogue Украина», а в последнее время работал креативным директором украинского фэшн-ретейлера Asthik Group. Ранее он занимал должности директора отдела моды журналов GQ и GQ Style и директора отдела моды журнала Tatler.

Фото: Conde Nast