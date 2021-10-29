Действенная журналистика в регионах: акции и проекты газеты «Власть Советов»

В прошлом коронавирусном году на страницах издания мы подробно рассказывали о федеральных, краевых мерах поддержки граждан и представителей бизнеса: как, где, в какие сроки можно воспользоваться этими мерами. Также по инициативе редакции в первом же номере газеты после снятия ограничения на работу основных видов организаций и предприятий в связи с нерабочими днями в апреле-мае 2020 года мы бесплатно разместили рекламу хозяйственных, строительных магазинов, объектов бытового обслуживания и иных открывшихся предприятий. Кроме того, мы публиковали информацию центра занятости населения о вакансиях в Выселковском районе.

Общая сложная экономическая ситуация привела к падению доходов от бизнеса. Тем не менее в 2020—2021 годах мы реализовали несколько коммерческих проектов: «Выпускник-2020» (рассказы о выпускниках школ, в 2021 году проект расширится выпускниками дошкольных образований), «Супербабушка и супердедушка» (поздравления ко Дню бабушек и дедушек), «Черная пятница» (рекламная информация о скидках, предоставляемых выселковскими магазинами и производителями), «Новогодний подарок» (предложения магазинов к Новому году). На спецпроектах в 2020 году газета заработала около 200 тысяч рублей.

Также были собраны тематические рекламные модули к тематическим полосам. Опубликованы материалы об аварийности в районе (автомастерские, магазины шин), о животных (ветеринарные клиники), о мастерицах-рукодельницах (товары для рукоделия). Были и нативные рекламные материалы (цветочный салон, база отдыха и др.).

С материальной помощью

В газете «Власть Советов» трудятся 19 человек. Средняя заработная плата в 2020 году (без учета зарплаты руководителя) составила 33 800 рублей (темп роста к уровню 2019 года — 6%).

Наш коллектив на 90% состоит из женщин. Большая часть сотрудников имеет высшее образование. Работники отправляются предприятием на учебу, семинары для повышения квалификации. Системе мотивации персонала отводится особая роль. Предусмотрены материальные поощрения, премии, вознаграждения, гонорары за творческие успехи.

Немалую роль играет создание благоприятных условий труда в редакции. Большинство рабочих мест оснащено современной компьютерной техникой, каждые пять лет на рабочих местах проводится специальная оценка условий труда.

У нас есть коллективный договор, который корректируется и обновляется каждые три года. Документ составлен согласно статьям Трудового кодекса РФ, в нем предусмотрены социальные гарантии и льготы, установленные законодательством.

Так, работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней. Причем он не зависит от продолжительности отработанного в рабочем году времени в условиях ненормированного рабочего дня. Сотрудник сам выбирает удачное время для отпуска. Каждый ребенок сотрудника (до окончания школы) получает хороший новогодний подарок.