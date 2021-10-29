Действенная журналистика в регионах: акции и проекты газеты «Власть Советов»

Место газеты на медиарынке во многом определяется ее авторитетом, доверием к ней со стороны бизнеса, властей, общественных организаций, профессионального сообщества, а главное — читателей. У «Власти Советов» достойные позиции на всех фронтах
В прошлом коронавирусном году на страницах издания мы подробно рассказывали о федеральных, краевых мерах поддержки граждан и представителей бизнеса: как, где, в какие сроки можно воспользоваться этими мерами. Также по инициативе редакции в первом же номере газеты после снятия ограничения на работу основных видов организаций и предприятий в связи с нерабочими днями в апреле-мае 2020 года мы бесплатно разместили рекламу хозяйственных, строительных магазинов, объектов бытового обслуживания и иных открывшихся предприятий. Кроме того, мы публиковали информацию центра занятости населения о вакансиях в Выселковском районе.
Общая сложная экономическая ситуация привела к падению доходов от бизнеса. Тем не менее в 2020—2021 годах мы реализовали несколько коммерческих проектов: «Выпускник-2020» (рассказы о выпускниках школ, в 2021 году проект расширится выпускниками дошкольных образований), «Супербабушка и супердедушка» (поздравления ко Дню бабушек и дедушек), «Черная пятница» (рекламная информация о скидках, предоставляемых выселковскими магазинами и производителями), «Новогодний подарок» (предложения магазинов к Новому году). На спецпроектах в 2020 году газета заработала около 200 тысяч рублей.
Также были собраны тематические рекламные модули к тематическим полосам. Опубликованы материалы об аварийности в районе (автомастерские, магазины шин), о животных (ветеринарные клиники), о мастерицах-рукодельницах (товары для рукоделия). Были и нативные рекламные материалы (цветочный салон, база отдыха и др.).
С материальной помощью
В газете «Власть Советов» трудятся 19 человек. Средняя заработная плата в 2020 году (без учета зарплаты руководителя) составила 33 800 рублей (темп роста к уровню 2019 года — 6%).
Наш коллектив на 90% состоит из женщин. Большая часть сотрудников имеет высшее образование. Работники отправляются предприятием на учебу, семинары для повышения квалификации. Системе мотивации персонала отводится особая роль. Предусмотрены материальные поощрения, премии, вознаграждения, гонорары за творческие успехи.
Немалую роль играет создание благоприятных условий труда в редакции. Большинство рабочих мест оснащено современной компьютерной техникой, каждые пять лет на рабочих местах проводится специальная оценка условий труда.
У нас есть коллективный договор, который корректируется и обновляется каждые три года. Документ составлен согласно статьям Трудового кодекса РФ, в нем предусмотрены социальные гарантии и льготы, установленные законодательством.
Так, работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней. Причем он не зависит от продолжительности отработанного в рабочем году времени в условиях ненормированного рабочего дня. Сотрудник сам выбирает удачное время для отпуска. Каждый ребенок сотрудника (до окончания школы) получает хороший новогодний подарок.
На материальную помощь — единовременную денежную выплату социального характера — может рассчитывать каждый сотрудник. По три тысячи рублей выплачивается в связи с рождением в семье работника ребенка, регистрацией брака, смертью близких родственников, юбилейными днями рождений сотрудников, при уходе работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
В связи с другими особыми обстоятельствами предусмотрена помощь в размере до 10 тысяч рублей. Трем сотрудникам коллектива, переболевшим ковидом в тяжелой форме, мы выплатили по 10 тысяч рублей.
Кроме того, работникам выплачивается надбавка к должностному окладу за стаж работы в организации:
• при стаже работы от 10 до 15 лет — в размере 10% от должностного оклада;
• от 15 до 20 лет — в размере 15% от должностного оклада;
• от 20 лет и выше — в размере 20% от должностного оклада.
Наше предприятие работает стабильно: в 2020 году прибыль составила 270 тысяч рублей, за первое полугодие 2021 года — 150 тысяч рублей. В прошлом году нами выплачено материальной помощи на сумму 293 тысячи рублей.
Живой пятиколонник
С сентября 2020 года редакция изменила графическую модель газеты: она стала современной и упорядоченной. За основу был взят пятиколонник с узкой колонкой-радикалом.
Изменение графической модели позволило редакции сделать шаг вперед и в модернизации тематической модели: теперь она более структурирована и прогнозируема для коллектива (журналистов, рекламных менеджеров). Газета стала современной, живой, «легкой» и яркой. Большую профессиональную помощь в этом достижении нам оказал Сергей Мешавкин. Его мастер-классы совершили полную перезагрузку в коллективе.
Тематическая модель значительно преобразилась. В каждом номере обязательно публикуем интервью. Уделяем пристальное внимание мнениям и оценкам экспертов (для удобства работы журналистов создали справочник ньюсмейкеров района), а также визуализации: диаграммам, фото и иллюстрациям.
Сегодня редакция чаще использует в качестве инфоповодов размещенную в социальных сетях информацию (критическо-событийную и рассказы о людях) как от пользователей, так и от различных местных учреждений и организаций. Работа с информацией и получение комментариев от официальных органов, с последующим размещением на страницах газеты и электронных ресурсах «Власти Советов», позволяют предоставить читателям более полную и объективную информацию о проблеме, происшествии, инциденте, рассказать историю события в развитии, познакомить читателей с интересными земляками, дать комментарий пользователей.
Синергия печатного издания и интернета повышает читательский интерес к расширенным новостям и статьям. Подписчики ценят наше творчество и видят изменения в газете.
Друзья в «Одноклассниках»
Работа в социальных сетях и на сайте строится в рамках редакционной политики. Новости и/или статьи публикуются на наших ресурсах ежедневно. Появились специально закрепленные сотрудники за данными проектами, но по-прежнему каждый из корреспондентов газеты нацелен на работу в электронном формате.
В прошлом году сайт vlast-sovetov.ru, по данным сервиса «Яндекс.Метрика», посетили 3,15 млн человек, совершившие 6,95 млн просмотров материалов. К сожалению, трафик на сайте резко упал. Мы работаем над проблемой, привлекая для этого сторонних специалистов.
В Instagram у нас почти 12 тысяч подписчиков (население района — 59 тысяч). Группы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» не столь многочисленны, но первая заметно оживилась. Это как раз результат труда закрепленного за проектом корреспондента газеты. Она «дарит» подарки подписчикам по случаю дня рождения, юбилея или иного события, часто размещает видео, архивные материалы или тематическую подборку дня. С недавнего времени в газете появилась рубрика «Наши друзья в «Одноклассниках»: корреспондент готовит к публикации в печатной версии газеты подборку зарисовок о земляках, важных событиях, интересных фактах. Получается живо и увлекательно.
В группе стали чаще писать земляки, которые живут далеко за пределами района. Они передают приветы друзьям и близким, рассказывают о новой жизни и делятся воспоминаниями о своей малой родине — своего рода «Ностальжи». После «ухода» с «Дзена» именно «Одноклассники» обеспечивают нам неплохой трафик на сайте, мы размещаем наши новости для целевой аудитории этой соцсети.
На страницах газеты мы часто ставим ссылки, QR-коды, ведущие на сайт издания или аккаунты в социальных сетях.
Для обратной связи в газете публикуется телефон горячей линии редакции. Недавно приобрели корпоративный сотовый телефон. Номер для WhatsApp-сообщений размещается на электронных ресурсах. На десктопной версии сайта номер указан в текстовом формате, в мобильной — имеется специальная кнопка, с помощью которой пользователь переходит в мессенджер и сразу может набирать сообщение, прикреплять фото или видео. Но наибольшей популярностью как средство обратной связи у наших читателей пользуется директ Instagram.
Подпишитесь — получите
В 2012 году редакционный коллектив впервые предложил читателям альтернативные способы подписки. Тогда тираж газеты составлял 5300 экземпляров, и в общем объеме тиража лишь 3% приходилось на подписку вне почты. За эти годы динамика роста альтернативной подписки набрала темпы: в 2020 году при тираже 5000 экземпляров доля собственной подписки и доставки превысила 70%.
Мы ценим своих подписчиков и стараемся для каждого максимально упростить путь получения издания. Сегодня у нас существует несколько способов доставки газеты: офисная (в коллективы), курьерская (по почтовым адресам), электронная (число подписчиков на pdf-версию увеличилось до ста) и почтовая.
Трудовым коллективам станицы Выселки мы предлагаем доставку газеты прямо на предприятие. Как отмечают наши друзья, выбравшие офисную подписку, такой способ получения районки очень удобен и к тому же для подписчика дешевле.
В 2018 году на предприятии впервые появились собственные курьеры. Курьерская служба организована только в райцентре. Доставку газеты по подписке по периферии организовать не удалось: эксперименты в двух отдаленных поселениях не увенчались успехом по причине экономической нецелесообразности.
Неудовлетворительная доставка газеты почтальонами в отдаленных населенных пунктах побудила нас задуматься о расширении сети розничной продажи газеты. Теперь издание можно купить в 27 магазинах райцентра, станицах и хуторах района. Планомерно расширяем геолокацию точек продаж, несмотря на то что доставлять печатное СМИ приходится в небольших количествах и точечно. Цель такого продвижения — стать ближе к подписчику, доступнее для него. Зачастую в хуторах и поселках, если почтовое отделение работает с перебоями или (что тоже случается) совсем закрыто, увидеть, почитать районную газету нет возможности.
В течение года мы проводим несколько традиционных подписных акций: «Подпиши ветерана», «Идет весна — тает цена», «Врывайся в лето с районной газетой», «Не проспи скидку», «Черная пятница», «Подписка на диване». Так, в нынешнем году акция «Подпиши ветерана» при поддержке депутатов района проходит в шестой раз. Среди подписанных со скидкой на газету земляков — ветераны войны и труда, труженики тыла, иные категории граждан, нуждающихся в нашей помощи и желающих читать районные вести. Впервые в этом году, после размещения небольших роликов в Instagram, акцию поддержали рядовые граждане. Подписка по акции оформляется в полцены: 50% стоимости оплачивает лично подписчик, вторую половину суммы — депутат (меценат). Списки желающих подписчиков, не имеющих возможности самим оплатить всю стоимость издания, нам предоставляют ветеранские «первички» из сельских поселений.
Праздник для читателя
Проведение различных, в том числе социально значимых проектов способствует укреплению позитивного имиджа газеты.
Мы часто инициируем и проводим большие районные праздники. Под флагом газеты прошли фестивали, которые до сих пор вспоминают читатели: «Выселковская краса — длинна девичья коса», «Фестиваль вареников», «Фестиваль клубники».
До разгара пандемии коронавируса редакционный «Газетный дворик» регулярно собирал на своей площадке подписчиков. К примеру, в День защиты детей вместе с педагогами центра детского творчества и воспитателями мы устраивали мастер-классы для детей: в парке, на открытом воздухе ребята рисовали, лепили поделки из пластилина, собирали роботов. А ко Дню района редакция провела конкурс среди подписчиков «Сами с усами»: участники праздника выбрали главного усача района.
В редакционной копилке и благотворительный аукцион, организованный СМИ при поддержке депутатов и главы района. Собранные средства от реализации картин, поделок подарили надежду на жизнь и быстрейшее выздоровление больным детям. Мы часто публикуем истории земляков, призывая жителей района объединиться вокруг беды и помочь людям. Рады тому, что чаще всего это удается.
В чистом дворике
На страницах газеты мы выпускаем очень много тематических спецпроектов. Так, например, в течение последних пяти лет редакция вела проект «Чистый дворик», рассказывая о благоустроенных дворах местных жителей и различных учреждений и организаций и предлагая нашим читателям и всем жителям Выселковского района брать пример с наших героев. В 2020—2021 годах вектор внимания газеты был перенесен на общественные территории. Мы рассказывали об участии земляков в федеральных и краевых экологических проектах (уборка мусора) и проектах по благоустройству берегов рек, парков и скверов, общественных пространств. Также мы знакомили читателей с местными инициативами органов власти, общественных организаций и самих жителей, решивших самостоятельно навести порядок на общественных территориях (около частных и многоквартирных домов или публичных пространств для отдыха или досуга). У каждого из них были свои мотивы, но всех их объединяло желание сделать свою малую родину краше и чище.
В этом году мы продолжили проект «Забытые хутора», который начался со статьи «Шишкин хутор. Горела земля под ногами», вышедшей в праздничном номере от 8 мая 2020 года. Затем журналисты издания на основе поиска в архивах и исторических справочниках подготовили обзорную статью о населенных пунктах Выселковского района, исчезнувших с лица земли (чаще по причине малочисленности жителей, официально распоряжениями краевых властей объединенных с близлежащими станицами и селами). Материалы получили большой отклик читателей. Последующие статьи были написаны по итогам звонков в редакцию: читатели сами предлагали рассказать о том или ином исчезнувшем населенном пункте или советовали, к кому можно обратиться за воспоминаниями.
Материалы о борьбе с новой коронавирусной инфекцией и мерах поддержки стали публиковаться в газете с начала пандемии. В отдельный проект «Мы вместе» была выделена медицинская профилактика заболевания, посвященная пропаганде рекомендаций ВОЗ по защите себя и окружающих от COVID-19. В рамках проекта в течение года выходили интервью со специалистами Выселковской центральной районной больницы и Усть-Лабинского инфекционного (ковидного) госпиталя, рассказы о перенесших болезнь выселковцах, заметки о различных социально-медицинских акциях, призванных напомнить читателям о важности соблюдения мер профилактики.
Летом 2020 года в газете вышла серия материалов, посвященная проблемам в сфере ЖКХ, в частности, перебоям с водо- и энергоснабжением в населенных пунктах района. На страницах издания состоялся общественный диалог между жителями и руководителями организаций. Также мы объяснили читателям, как стоит действовать в той или иной проблемной ситуации, какие законодательные и технические изменения произошли в сфере ЖКХ, как они отразились на нашей жизни и как их можно использовать для улучшения обслуживания.
Мы убеждены: действенная журналистика ценнее всего. Поэтому смело ввязываемся в сложные для нашего района темы: раздельный сбор мусора и санитарное состояние станиц, ремонт дорог и освещение улиц в ночное время суток, проблемы массового спорта взрослого населения и т.д.
Газета «Власть Советов» (прежние названия — «Сталинец», «Дзержинец») основана 5 января 1935 года. Выходит один раз в неделю. Объем — 20 полос формата А3. Тираж — 5000 экземпляров.
Сайт: vlast-sovetov.ru.