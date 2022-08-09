Власти 30 регионов России против поправок в закон о рекламе

Рекламные компании из более чем 60 регионов РФ ранее направили коллективные письма, выразив свое отношение к поправкам в закон. Почти половина из них уже получила ответы от властей регионов с негативной оценкой законопроекта. В числе таких регионов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Челябинская, Ярославская, Ульяновская области, Удмуртия, Чувашия, Татарстан.

Позицию рекламного бизнеса также поддержали оппозиционные фракции Госдумы РФ и председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

В свою очередь ФАС России официально объявила, что принятие закона несет в себе риски злоупотребления одной компании в отношении других участников рынка. Российский союз промышленников и предпринимателей заявил, что принятие поправок приведет к резкому снижению конкуренции, падению темпов развития технологий, деградации уровня сервиса и лишит граждан выбора.

15 июля Госдумой был принят в первом чтении законопроект № 160605-8 «О внесении изменений в ФЗ «О рекламе». Он устанавливает единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Оператор при этом наделяется монопольными полномочиями и преференциями. Против законопроекта выступил рекламный бизнес всех 85 регионов страны — от Калининграда до Сахалина.